16.11.2020 (01:00)

Командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников передал орден Мужества вдове и родителям военного лётчика майора Юрия Ищука

Командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников передал орден Мужества вдове и родителям военного лётчика майора Юрия Ищука, погибшего при исполнении обязанностей военной службы на территории Республики Армения. Церемония прошла в воскресенье в окружном Доме офицеров Южного военного округа.

Майор Юрий Ищук награждён посмертно 14 ноября Президентом Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Командующий войсками ЮВО от имени военного совета округа выразил родителям погибшего офицера глубокую благодарность за воспитание сына Юрия. «Знаю, что у вас есть ещё младший сын – Вячеслав, тоже военный лётчик, капитан, который будет достоин памяти старшего брата», – сказал генерал армии Александр Дворников.

Обращаясь к вдове, капитану Карине Ищук, командующий войсками ЮВО подчеркнул, что она вправе гордиться своим мужем-героем. Память о подвиге его экипажа останется навечно в сердцах российских военнослужащих.

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