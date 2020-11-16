16.11.2020 (01:00)

Курсанты и преподаватели ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» примут участие в историко-патриотическом конкурсе научных работ «Непобедимая Россия – непобедимый адмирал»

По инициативе Ассоциации общественных организаций ветеранов Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге стартовал историко-патриотический конкурс научных работ «Непобедимая Россия – непобедимый адмирал», посвященный Ф.Ф. Ушакову. Участникам конкурса доведен перечень мероприятий по увековечиванию памяти прославленного флотоводца, которые пройдут в рамках конкурса.

Начальник Военно-морского политехнического института капитан 1 ранга Андрей Клименко. «Великими флотоводцами не рождаются, ими становятся! И предшествует этому, как правило, тернистый путь: от первой мечты о море до высокого звания адмирала! Курсанты Военно-морского политехнического института только начинают этот путь и благодаря таким выдающимся историческим примерам у них есть готовность служить в Военно-Морском Флоте. Уверен, что проведение конкурса послужит для современной молодежи стимулом к изучению личности Ф.Ф. Ушакова как выдающегося русского флотоводца, талантливого управленца и дипломата» - отметил капитан 1 ранга Андрей Клименко в своем выступлении. В конкурсе примут участие курсанты, преподаватели и офицеры ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». Конкурс «Непобедимая Россия – непобедимый адмирал» проводится с целью развития научного потенциала конкурсантов в исторической области. Принять участие в конкурсе смогут граждане Российской Федерации с 18 до 37 лет в следующих номинациях: «Военные подвиги Ф.Ф. Ушакова», «Флотоводец Ф.Ф. Ушаков и полководец А.В. Суворов – национальное достояние России», «Ф.Ф. Ушаков – видный государственный деятель и талантливый управленец», «Политическая и дипломатическая деятельность Ф.Ф. Ушакова, «Канонизация Русской Православной Церковью Святого праведного воина Федора Ушакова», «Духовно-нравственный облик святого праведного воина Федора Ушакова». Организатором конкурса является Ассоциация общественных организаций ветеранов Военно-Морского Флота. ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» совместно с Морским советом при правительстве Санкт-Петербурга, СЗИУ РАНХиГС, Государственным университетом морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова и Санкт-Петербургской Духовной Академией Русской Православной Церкви выступает соорганизатором конкурса.

Заявки на конкурс можно подать в электронном виде на сайте адмиралушаков.рф с 15 ноября 2020 года по 28 февраля 2021 года, с 1 апреля 2021 года по 30 июня 2021 года там необходимо разместить конкурсную работу. Оценка работ будет проходить с 14 апреля 2020 года по 15 июля 2020 года. Все участники конкурса будут отмечены специальными дипломами, а победители в каждой номинации будут приглашены для участия в поездке на остров Корфу с посещением мест, связанных с именем адмирала Ф.Ф. Ушакова.

Подробная информация о конкурсе и его положение размещены на официальном сайте адмиралушаков.рф.

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