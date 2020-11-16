16.11.2020 (02:00)
В Твери на аэродроме Мигалово прошли полеты на самолетах Ан-22 «Антей»
В Тверской области прошли полеты с участием экипажей самолетов Ан-22 «Антей».
Полеты проходили в сложных метеорологических условиях при низкой и плотной облачности.
Летчики военно-транспортной авиации отработали взлет, полет по маршруту, посадку, имитацию отказа двигателя, посадку с уходом на второй круг. Также экипажи ВТА отработали порядок действий в других различных нештатных ситуациях в воздухе.
Экипажи подтвердили высокую подготовку и выучку летного состава.
Полеты военно-транспортной авиации проводятся регулярно в пунктах постоянной дислокации для поддержания высокого профессионализма экипажей.
Ан-22 «Антей» является самым большим в мире турбовинтовым транспортным самолетом, способным перевозить крупногабаритные грузы на дальние расстояния.