16.11.2020 (02:00)

В Твери на аэродроме Мигалово прошли полеты на самолетах Ан-22 «Антей»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Твери на аэродроме Мигалово прошли полеты на самолетах Ан-22 «Антей»

В Тверской области прошли полеты с участием экипажей самолетов Ан-22 «Антей».

Полеты проходили в сложных метеорологических условиях при низкой и плотной облачности.

Летчики военно-транспортной авиации отработали взлет, полет по маршруту, посадку, имитацию отказа двигателя, посадку с уходом на второй круг. Также экипажи ВТА отработали порядок действий в других различных нештатных ситуациях в воздухе.

Экипажи подтвердили высокую подготовку и выучку летного состава.

Полеты военно-транспортной авиации проводятся регулярно в пунктах постоянной дислокации для поддержания высокого профессионализма экипажей.

Ан-22 «Антей» является самым большим в мире турбовинтовым транспортным самолетом, способным перевозить крупногабаритные грузы на дальние расстояния.



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