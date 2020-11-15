15.11.2020 (22:39)
К 200-летию Военной академии РВСН имени Петра Великого будет издано семь томов об истории академии
К 200-летию Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого будет издано семь томов об ее истории.
В юбилейном двухтомном издании представлена история старейшего вуза страны, со дня становления как Артиллерийского училища до крупнейшего учебного заведения готовящего специализированные кадры для эксплуатации современных ракетных комплексов подвижного и стационарного базирования.
Также к юбилею академии готовятся к изданию два фотоальбома: «200 лет ВА РВСН имени Петра Великого» и «Наши достижения». В фотоальбомах запечатлены основные этапы развития академии и успехи в учебной и научной деятельности вуза.
Помимо печатной продукции к юбилею академии готовятся к выпуску памятные значки, вымпела, памятных нагрудных знаков и медаль «200 лет академии».