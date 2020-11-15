15.11.2020 (22:39)

К 200-летию Военной академии РВСН имени Петра Великого будет издано семь томов об истории академии

К 200-летию Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого будет издано семь томов об ее истории.

В юбилейном двухтомном издании представлена история старейшего вуза страны, со дня становления как Артиллерийского училища до крупнейшего учебного заведения готовящего специализированные кадры для эксплуатации современных ракетных комплексов подвижного и стационарного базирования.

Также к юбилею академии готовятся к изданию два фотоальбома: «200 лет ВА РВСН имени Петра Великого» и «Наши достижения». В фотоальбомах запечатлены основные этапы развития академии и успехи в учебной и научной деятельности вуза.

Помимо печатной продукции к юбилею академии готовятся к выпуску памятные значки, вымпела, памятных нагрудных знаков и медаль «200 лет академии».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице