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15.11.2020 (22:39)

К 200-летию Военной академии РВСН имени Петра Великого будет издано семь томов об истории академии

К 200-летию Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого будет издано семь томов об ее истории.
В юбилейном двухтомном издании представлена история старейшего вуза страны, со дня становления как Артиллерийского училища до крупнейшего учебного заведения готовящего специализированные кадры для эксплуатации современных ракетных комплексов подвижного и стационарного базирования.
Также к юбилею академии готовятся к изданию два фотоальбома: «200 лет ВА РВСН имени Петра Великого» и «Наши достижения». В фотоальбомах запечатлены основные этапы развития академии и успехи в учебной и научной деятельности вуза.
Помимо печатной продукции к юбилею академии готовятся к выпуску памятные значки, вымпела, памятных нагрудных знаков и медаль «200 лет академии». 

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН , Военная академия
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