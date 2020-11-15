15.11.2020 (22:34)

Сотрудники ВАИ Северного флота провели акцию «Внимание! Дети!»

В главной базе Северного флота - городе Североморске сотрудники 253-й военной автомобильной инспекции (территориальной) Северного флота провели акцию «Внимание, дети!». Целью мероприятия была заявлена подготовка юных жителей военного гарнизона к участию в дорожном движении с соблюдением правил безопасности для сохранения их жизни и здоровья.

Военные автоинспекторы рассказали воспитанникам одного из североморских детских садов о правилах перехода проезжей части при наличии светофора и его отсутствии, а также вручили памятки основных правил поведения детей на дорогах.

В заключение акции сотрудники ВАИ провели пешеходную экскурсию с детьми, в ходе которой показали им, как правильно переходить проезжую часть.

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