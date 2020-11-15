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15.11.2020 (17:11)

В Ялтинском ДОСААФ России прошли уроки "живой" истории

В двух тирах Ялтинского ДОСААФ России с воспитанниками военно-патриотического клуба «Стрелок» проведены уроки "живой" истории, посвященные подвигу в октябре 1941 года командиров и курсантов артиллерийского и пехотного военных училищ Подольска, героически оборонявших подступы к Москве.

В тире Приморского парка Ялты юные воспитанники ДОСААФ вышли на занятия в шинелях и касках военной поры для того, чтобы ощутить себя на месте бойцов Красной Армии.

В зональном центре военно-спортивного воспитания ДОСААФ на Суворовской улице ребятам рассказали о подвиге подольских курсантов и их снаряжении, ознакомили с текстом военной присяги времен Великой Отечественной войны.

Тематические уроки были подготовлены и проведены членами первичного отделения ДОСААФ Ялтинского клуба исторической реконструкции под руководством Антона Глухарева.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ДОСААФ , Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России , Культура
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