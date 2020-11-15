Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.11.2020 (15:53)

В центральном доме российской армии подведут итоги всероссийского конкурса «золотой сокол - 2020»

19 ноября в Центральном Доме Российской Армии имени М.В.Фрунзе состоится подведение итогов XIV Всероссийского конкурса на лучшие практические результаты культурно-досуговой работы учреждений культуры Российской Федерации «Золотой сокол - 2020».

Мероприятие пройдет в формате вебинара, в котором примут участие начальник методического отдела заслуженный работник культуры Российской Федерации Дмитрий Хробостов, заместитель начальника методического отдела Елена Гурьянова, руководители и специалисты учреждений культуры, представившие творческие работы на конкурс.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в стране, которая внесла свои коррективы в формат торжественной церемонии, количество участников и качество присланных ими работ только возросло.

В этом году в адрес оргкомитета конкурса было направлено 177 работ из 127 учреждений культуры военных округов и флотов Вооруженных Сил Российской Федерации, других силовых ведомств, а также гражданских работников культуры.

Как известно, конкурс проводится в 5 номинациях: «Лучшая методическая разработка», «Лучший сценарий культурно-досугового мероприятия», «Лучший видеосюжет о деятельности учреждения культуры», «Лучший аналитический обзор организации работы учреждения культуры» и «Лучшая работа по организации шефства над военнослужащими и членами их семей». И большая часть работ конкурсантов: отражает тему 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Мероприятие пройдет на платформе ZOOM начало в 11.00

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В соединении связи Амурской общевойсковой армии ВВО состоялся конкурс художественной самодеятельности
На Сахалине военнослужащие ВВО посетили музей «Победа»
Командующий ВДВ России открыл диораму «Высота 776», посвященную подвигу десантников 6-й роты
На торжественной церемонии в ЦДРА назвали имена лауреатов VI Всероссийского конкурса «Суровая нитка»

Метки:
Культура , Конкурсы
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false