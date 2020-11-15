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15.11.2020 (15:43)

Более 2000 младших специалистов учебных центров РВСН пройдут мероприятия по вводу в строй

В Ракетных войсках стратегического назначения пройдут мероприятия по вводу в строй младших военных специалистов учебных центров Ракетных войск стратегического назначения.

Среди военнослужащих, прибывших в соединения и воинские части РВСН –  специалисты систем энергоснабжения и охраны подвижных и стационарных ракетных комплексов, водители, механики-водители всех видов автобронетанковой и инженерной техники, находящейся на вооружении РВСН, а также младшие военные специалисты по  эксплуатации систем связи.

Подготовка военнослужащих для РВСН осуществляется в двух учебных центрах, дислоцированных в г. Переславле-Залесском (Ярославская обл.) и г. Острове (Псковская обл.), а также в школе техников в Капустином Яре (Астраханская обл.).

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН , Учебный центр , Боевая подготовка
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