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15.11.2020 (14:42)

В Санкт-Петербурге специалисты по маскировке ЗВО развернули зенитный ракетный дивизион с помощью комплекта макетов

В Санкт-Петербурге на аэродроме отдельного вертолётного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа прошло учебно-методическое занятие со специалистами по маскировке.

В рамках занятия военнослужащие на практике отработали задачи по скрытию и имитации зон рассредоточения авиационной техники. Мероприятия по скрытию проводились на боевой авиационной технике с использованием различных маскировочных средств.

Особое внимание было отведено развертыванию силами подготовленных расчетов ложной позиции зенитного ракетного дивизиона с использованием имитационной техники, такой как комплект пневмоподпорных макетов ЛЗК-1. Данный комплект позволяет с высокой точностью имитировать действия подразделения на боевых позициях.

К учебно-методическим занятиям привлекалось более 40 специалистов по маскировке, свыше 20 единиц специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Учения , Боевая подготовка
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