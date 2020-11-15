15.11.2020 (13:24)

В Ленобласти военнослужащие ЗВО и поисковики установили имена более 800 советских солдат и офицеров в ходе «Вахты памяти - 2020»

В ходе совместных поисковых экспедиций, проведенных на территории Ленинградской области поисковыми отрядами и военнослужащими инженерно-саперных подразделений общевойсковой армии Западного военного округа, удалось установить имена более 800 советских солдат и офицеров, покоившихся в братских захоронениях на территории региона.

На протяжении полугода саперы провели инженерную разведку более 20 тысяч кв.м. территории в местах, где позднее были обнаружены останки красноармейцев, оказали помощь поисковикам в снятии грунта и подъеме найденных предметов, вывезли и утилизировали на полигоне более 300 взрывоопасных снарядов и мин.

Поисковые работы проводились в местах крупных сражений советской армии, проходивших в разные периоды Зимней и Великой Отечественной войн: острове Клест Выборгского залива, Невском пятачке, Синявинских и Пулковских высотах, поселке Красный бор и других населенных пунктах Ленобласти.

Так, при проведении раскопок на острове Клест, инициированных родственниками солдат 43-й стрелковой дивизии, военнослужащие и поисковики обнаружили захоронение 324 бойцов, погибших при штурме острова в феврале 1940 года. Торжественная церемония открытия мемориала на месте братской могилы состоялась 24 октября 2020 года. Шефство над захоронением приняли военнослужащие Красносельской гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии ЗВО.

Ранее, 6 сентября, у деревни Мишкино Тосненского района, военнослужащие соединения отдали воинские почести при захоронении 491 солдата и офицера 55-й армии Ленинградского фронта, погибших в ходе Красноборской наступательной операции в феврале-марте 1943 года. Их имена были окончательно установлены спустя 2 года архивной работы военнослужащих и поисковиков Ленобласти.

Всероссийская «Вахта памяти» проводится на территории Российской Федерации ежегодно. За семь лет плодотворной работы, поисковиками и военнослужащими было захоронено более 150 тыс. советских солдат и установлено около 8 тыс. имен защитников Родины.

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