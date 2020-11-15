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15.11.2020 (13:20)

В Нижегородской области разведчики ЗВО провели чемпионат по армейскому рукопашному бою

В Нижегородской области с военнослужащими отдельной разведывательной бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа завершилась комплексная тренировка по армейскому рукопашному бою (АРБ).

В ходе тренировки военнослужащие отработали одиночные приемы на специальных спортивных снарядах, после чего приступили к спаррингам. Разведчики отработали приемы по захвату холодного оружия у условного противника и нейтрализацию дозора скрытным способом.

Между лучшими бойцами прошло состязание на первенство бригады по армейскому рукопашному бою. Все победители были награждены грамотами и памятными наградами.

В тренировке приняло участие более 320 военнослужащих по призыву и контрактной службы. Все занятия прошли под личным контролем командира отдельной бригады полковника Валерия Вдовиченко.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Учения , Боевая подготовка
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