15.11.2020 (13:20)
В Нижегородской области разведчики ЗВО провели чемпионат по армейскому рукопашному бою
В Нижегородской области с военнослужащими отдельной разведывательной бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа завершилась комплексная тренировка по армейскому рукопашному бою (АРБ).
В ходе тренировки военнослужащие отработали одиночные приемы на специальных спортивных снарядах, после чего приступили к спаррингам. Разведчики отработали приемы по захвату холодного оружия у условного противника и нейтрализацию дозора скрытным способом.
Между лучшими бойцами прошло состязание на первенство бригады по армейскому рукопашному бою. Все победители были награждены грамотами и памятными наградами.
В тренировке приняло участие более 320 военнослужащих по призыву и контрактной службы. Все занятия прошли под личным контролем командира отдельной бригады полковника Валерия Вдовиченко.