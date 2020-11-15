15.11.2020 (12:52)
Во 2-й армии ЦВО завершают подготовку вооружения и военной техники к эксплуатации в зимних условиях
В соединениях и воинских частях 2 общевойсковой армии Центрального военного округа завершают подготовку вооружения и военной техники к эксплуатации в зимних условиях.
Мероприятия проходят в Самарской, Оренбургской, Пензенской областях, Республиках Удмуртия и Башкортостан. Обслуживание организовано в парках боевых машин, где развернуты специальные технические посты. Военнослужащие выполняют работы по замене топлива, масел и специальных жидкостей, по обслуживанию фильтров, топливных баков, аккумуляторных батарей. Проводится проверка электрических систем и проверяется работоспособности агрегатов.
Данные мероприятия проводятся для обеспечения бесперебойной работы техники при низких температурах.
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