15.11.2020 (12:52)

Во 2-й армии ЦВО завершают подготовку вооружения и военной техники к эксплуатации в зимних условиях

В соединениях и воинских частях 2 общевойсковой армии Центрального военного округа завершают подготовку вооружения и военной техники к эксплуатации в зимних условиях.

Мероприятия проходят в Самарской, Оренбургской, Пензенской областях, Республиках Удмуртия и Башкортостан. Обслуживание организовано в парках боевых машин, где развернуты специальные технические посты. Военнослужащие выполняют работы по замене топлива, масел и специальных жидкостей, по обслуживанию фильтров, топливных баков, аккумуляторных батарей. Проводится проверка электрических систем и проверяется работоспособности агрегатов.

Данные мероприятия проводятся для обеспечения бесперебойной работы техники при низких температурах.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице