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15.11.2020 (12:24)

Военнослужащие армейского корпуса Северного флота сдают проверку по физической подготовке по итогам 2020 года

В подразделениях и воинских частях армейского корпуса Северного флота началась итоговая проверка физической подготовки военнослужащих за 2020 год.

Военнослужащие выполняют физические упражнения на силу, выносливость, быстроту и ловкость в соответствии со своими возрастными группами.

При сдаче нормативов военнослужащим предоставляется выбор упражнений в зависимости от возрастной группы. Например, альтернативой подтягиваниям на перекладине является жим 70-килограммовой штанги, рывок гири 24 кг. или отжимания на брусьях или в упоре лёжа. Последнее упражнение имеют право выбрать военнослужащие старше 40 лет.

Выносливость военнослужащих проверяется бегом на дистанцию 1 или 3 километра. Эти нормативы можно заменить плаванием на дистанцию 500 метров вольным стилем.

Упражнения на быстроту оцениваются по результатам, челночного бега 10х10 метров, бега на 60 или 100 метров, заплыва на 50 метров.

К сдаче проверки по физподготовке привлечены все категории военнослужащих армейского корпуса. В связи со сложной эпидемической ситуацией число выполняющих нормативы в каждой группе ограничено. Между военнослужащими рекомендовано соблюдать социальную дистанцию.

Перед проверкой каждой группы проводится опрос жалоб военнослужащих на самочувствие и термометрия. В месте проведения проверки по физподготовке организован медицинский пост.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот , Физподготовка
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