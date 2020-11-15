Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.11.2020 (11:51)

Более 100 военно-патриотических акций провели военнослужащие танковой армии ЗВО в летнем периоде обучения

На территории Московской, Ивановской, Смоленской, Нижегородской и Ярославской областей в местах дислокации соединений и воинских частей гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного округа офицеры провели более 100 военно-патриотических акций в летнем периоде обучения.

24 ноября исполняется 290 лет А.В. Суворову, что послужило поводом организации культурно-праздничных мероприятий с военнослужащими гвардейской танковой армии ЗВО. В летнем периоде обучения проведены фотоконкурсы, праздничные концерты, специализированные выставки и занятия с военно-патриотическим общественным движением «Юнармия».

К 290-летнему юбилею великого русского военачальника А.В. Суворова военнослужащие танкового объединения ЗВО подготовили более 50 мероприятий в 5 субъектах Российской Федерации на 2020 год.

Всего за 2020 год планируется провести более 200 военно-патриотических акций с военнослужащими танкового объединения ЗВО с привлечением школьных отрядов «Юнармии».

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В гвардейской танковой армии ЗВО на 90% завершён перевод вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации
На Балтийском флоте проводятся состязаний среди корабельных подрывных команд ВМФ России
В Дальневосточном ВОКУ проводится информационная акция «Есть такая профессия – Родину защищать»
На международном учении «Дружба-2020» в Пакистане военнослужащим ВС РФ предоставили возможность просмотра российских новостных телеканалов

Метки:
Танковые войска , Западный военный округ , Учения , Юнармия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false