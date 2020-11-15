15.11.2020 (11:30)

На Балтийском флоте проводятся состязаний среди корабельных подрывных команд ВМФ России

На базе Балтийского флота проводятся состязания среди личного состава корабельных подрывных команд минно-торпедных служб ВМФ России.

В рамках состязаний, развернувшихся на морском десантном полигоне Хмелевка военнослужащие, показывают навыки в знании подрывного снаряжения, его назначения, устройства, особенностей применения кумулятивных и шнуровых зарядов, различных видов подрывных патронов, демонстрируют порядок действий при проведении взрывных работ, а также технику безопасности при обращении с взрывчатыми веществами и подрывными зарядами.

В ходе соревнований участники также отработают действия по закладке и подрыву учебных мин огневым и электрическим способом.

Флотские специалисты минно-торпедного вооружения продемонстрируют навыки подрыва плавающих мин и способы проведения подрывных работ на водных объектах, как на поверхности, так и под водой на различных глубинах.

В состязаниях, которые проходят на полигоне Хмелевка задействовано более 50 военнослужащих, свыше 10 единиц специальной техники.

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