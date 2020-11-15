15.11.2020 (11:24)

Около 200 призывников из Сибири пройдут службу в частях армейского корпуса Балтийского флота

В соединения и воинские части армейского корпуса Балтийского флота прибыли первые новобранцы из Сибирского федерального округа.

В общей сложности для прохождения службы в самом западном регионе России прибудут около 200 призывников, направленных из сборных пунктов военных комиссариатов Иркутска, Абакана и Новосибирска.

Военнослужащие, прибывшие в соединения и воинские части армейского корпуса, проводят первые 2 недели службы в отдельных помещениях в условиях изоляции и проходят 10 дневную медикаментозную профилактику противовирусными препаратами и поливитаминами для предупреждения болезни органов дыхания и повышения иммунитета, адаптации к новым климатическим условиям.

В соединениях и частях корпуса сформировано около 10 сводных подразделений, которые принимают молодое пополнение, а питание и занятия по общевойсковой подготовке спланированы таким образом, чтобы исключить возможность контакта призывников с военнослужащими и гражданским персоналом воинских частей.

Всего соединения и воинские части общевойскового объединения Балтийского флота примут более 3000 новобранцев.

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