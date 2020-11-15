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15.11.2020 (07:11)

В соединении связи Амурской общевойсковой армии ВВО состоялся конкурс художественной самодеятельности

В соединении связи Амурской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) состоялся конкурс художественной самодеятельности между творческими коллективами подразделений.

Конкурс прошел в номинациях «Властелин слова» и «Струны души». Со сцены в исполнении военнослужащих срочной службы звучали стихи русских классиков и современников, а также произведения собственного сочинения. Под гитару были исполнены композиции Виктора Цоя и многих современных исполнителей.

Победителям и участникам конкурса от командования соединения были вручены грамоты и памятные призы.

Все мероприятия проводятся в строгом соответствии с требованиями противоэпидемиологических мероприятий, соблюдением масочного режима и социальных дистанций.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Культура , Социальное развитие , Конкурсы
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