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15.11.2020 (06:34)

Военные повара ВВО сдали выпускные экзамены

Курсанты в военной школе поваров Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, сдали выпускные экзамены по окончанию курса подготовки. На начальном этапе мероприятия военнослужащие продемонстрировали свой профессионализм в знании материальной части войсковой продовольственной техники, норм довольствия, а также технологии приготовления пищи.

В рамках контрольных занятий хлебопёки приготовили хлеб, на  оборудовании полевого хлебозавода. Курсанты-повара  сделали полноценные обед и ужин, в том числе горячие блюда, холодные закуски, салаты и десерты. Всего военные повара приготовили более 30 различных блюд, не выходя за рамки армейского продуктового набора.

При показной варке большое внимание уделялось умению военнослужащих работать и полевыми кухнями различных модификаций.

В выпускных экзаменах приняли участие несколько сотен военнослужащих и задействована специальная техника тыла.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
МТО , Учебный центр , Восточный военный округ
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