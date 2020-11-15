15.11.2020 (06:11)
В учебных центрах ВВО завершается подготовка военных водителей
На базе окружных учебных центров подготовки младших специалистов Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях, завершается обучение военных водителей. Военнослужащие осваивают программу подготовки на категории D и Е.
Военнослужащие отрабатывают практические навыки на специализированых автодромах, по трем программам подготовки продолжительностью от одного до трёх месяцев в зависимости от выбранной категории автотранспортного средства.
Курсанты изучают устройство и порядок технического обслуживания автомобилей. В ходе практических занятий осваивают движение в ограниченном пространстве, заезд на эстакаду и ж/д платформу, движение задним ходом с прицепом.
Военных водителей готовят в соответствии с установленными регламентами по категориям С, Е и D для обучения используются автомобили КАМАЗ, автобусы ПАЗ и прицепы.