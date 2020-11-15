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15.11.2020 (06:11)

В учебных центрах ВВО завершается подготовка военных водителей

На базе окружных учебных центров подготовки младших специалистов Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях, завершается обучение военных водителей. Военнослужащие  осваивают программу подготовки на категории D и Е.

Военнослужащие отрабатывают практические навыки на специализированых автодромах, по трем программам подготовки продолжительностью от одного до трёх месяцев в зависимости от выбранной категории автотранспортного средства.

Курсанты изучают устройство и порядок технического обслуживания автомобилей. В ходе практических занятий осваивают движение в ограниченном пространстве, заезд на эстакаду и ж/д платформу, движение задним ходом с прицепом.

Военных водителей готовят в соответствии с установленными регламентами по категориям С, Е и D для обучения используются автомобили КАМАЗ, автобусы ПАЗ и прицепы.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
МТО , Восточный военный округ , Автомобили , Учебный центр
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