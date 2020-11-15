15.11.2020 (06:04)
Новобранцы, прибывшие в воинские части ВВО в Бурятии, приступили начальному курсу обучения
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, молодое пополнение приступило начальному курсу обучения.
Подготовка проходит на базе учебных подразделений, сформированных в соединениях, для обучения военнослужащих. Там их обучают первоначальным военным навыкам отдельно от основного личного состава воинских частей.
Занятия с молодым пополнением проводят опытные инструкторы-сержанты под постоянным контролем офицеров. Подготовку проходят все военнослужащие призванные этой осенью.
По истечении трех недель, новобранцы приступят к первым практическим стрельбам.
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