15.11.2020 (06:04)

Новобранцы, прибывшие в воинские части ВВО в Бурятии, приступили начальному курсу обучения

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, молодое пополнение приступило начальному курсу обучения.

Подготовка проходит на базе учебных подразделений, сформированных в соединениях, для обучения военнослужащих. Там их обучают первоначальным военным навыкам отдельно от основного личного состава воинских частей.

Занятия с молодым пополнением проводят опытные инструкторы-сержанты под постоянным контролем офицеров. Подготовку проходят все военнослужащие призванные этой осенью.

По истечении трех недель, новобранцы приступят к первым практическим стрельбам.

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