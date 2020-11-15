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15.11.2020 (05:42)

Военнослужащие объединения ВВО переведены на зимний рацион питания

В столовых соединений и воинских частей общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, перешли на зимний рацион питания военнослужащих. Энергетическая ценность суточной нормы питания военнослужащих выросла на 345 килокалорий.

В зимнее меню включили сало (шпик), консервированные овощи и другие блюда. Плавленый сыр и молоко заменили сыры твердых сортов. Для профилактики простудных заболеваний в рацион питания добавлены лук и чеснок.

Кроме того, в зимний период для обеспечения занятий на полигонах организовано промежуточное питание с выдачей горячего чая, хлеба, сала, лука и чеснока.

В столовых ежедневно военнослужащим предоставлено на выбор не менее двух-трех блюд на каждый прием пищи и трех видов салатов, который организован по принципу шведского стола.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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