15.11.2020 (05:42)
Военнослужащие объединения ВВО переведены на зимний рацион питания
В столовых соединений и воинских частей общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, перешли на зимний рацион питания военнослужащих. Энергетическая ценность суточной нормы питания военнослужащих выросла на 345 килокалорий.
В зимнее меню включили сало (шпик), консервированные овощи и другие блюда. Плавленый сыр и молоко заменили сыры твердых сортов. Для профилактики простудных заболеваний в рацион питания добавлены лук и чеснок.
Кроме того, в зимний период для обеспечения занятий на полигонах организовано промежуточное питание с выдачей горячего чая, хлеба, сала, лука и чеснока.
В столовых ежедневно военнослужащим предоставлено на выбор не менее двух-трех блюд на каждый прием пищи и трех видов салатов, который организован по принципу шведского стола.