15.11.2020 (05:30)

Краснознаменная Каспийская флотилия отмечает 298-ю годовщину со дня образования

Краснознаменная Каспийская флотилия (КФл) Южного военного округа (ЮВО) отмечает 298-ю годовщину со дня образования. Начало формирования корабельного соединения волжско-каспийского направления было положено15 ноября 1722 года указом Петра I.

В настоящее время Каспийская флотилия является полноценным ударным соединением Военно-морского флота России. В рамках новых геополитических условий роль и значение Каспийской флотилии возрастает. Главными задачами являются обеспечение национально-государственных интересов России в регионе, противодействие терроризму.

В соответствии с реализацией указаний Верховного Главнокомандующего ВС РФ к лету 2020-го года был завершён процесс последовательного перевода из Астраханской области в пункты основного базирования на территории Республики Дагестан командования, штаба и управления флотилии, её корабельных сил и береговых частей.

Большой объём работ выполнен по возведению причалов и гидротехнических сооружений (южного и северного молов) для размещения корабельно-катерного и судового состава. В Каспийске на территории военного городка возведён также новейший учебно-тренировочный комплекс (УТК) для подготовки личного состава отряда специального назначения по борьбе с ПДСС.

В новом пункте базирования большое внимание уделяется возведению объектов социального назначения, благоустройству и расширению инфраструктуры военного городка в Каспийске, культурно-досугового центра и нового жилищно-казарменного фонда – общежития для одного из батальонов морской пехоты.

Корабельно-катерный состав Каспийской флотилии сегодня на 80 процентов оснащён новейшими боевыми кораблями. Основу ударных сил КФл сегодня составляют новейшие боевые единицы – носители высокоточных ракетных комплексов «Калибр-НК», а также артиллерийские малые корабли проекта 21630, построенные по технологии «стелс».

Полк морской пехоты, сформированный в 2018-м году, оснащён бронетранспортёрами БТР-82. В системе береговых войск сформирован и заступил на боевое дежурство дивизион береговых ракетных комплексов «Бал».

Личный состав КФл с честью и достоинством выполняет свой воинский долг, совершенствует профессиональное мастерство, военную и морскую выучку. Этому способствуют проводимые в соответствии с планом боевой подготовки военного округа учения. Задачи, направленные на обеспечение безопасности в Юго-Западном регионе России, были успешно отработаны флотилией совместно с группировкой войск в ходе стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020».

Одной из задач, стоящих перед Краснознамённой Каспийской флотилией, является укрепление боевого содружества и дипломатических взаимоотношений между прикаспийскими государствами. Отряды кораблей КФл неоднократно посещали порты прикаспийских государств и участвовали в совместных учениях с ВМС стран Каспия.

Более 1 тыс. офицеров, мичманов и прапорщиков флотилии были удостоены правительственных наград. Важные государственные задачи современного периода решают и морские пехотинцы КФл, многие из них награждены государственными и ведомственными наградами.

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