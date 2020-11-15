Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.11.2020 (05:21)

Морские пехотинцы Каспийской флотилии заняли призовые места в личном зачёте на чемпионате ВС РФ по пауэрлифтингу

Морские пехотинцы Каспийской флотилии (КФл) показали отличные результаты на чемпионате Вооружённых Сил по пауэрлифтингу (троеборье классическое), который состоялся в ноябре текущего года в Севастополе.

Спортсмены КФл приняли участие в двух видах пауэрлифтинга. В первом, «классическом троеборье», военнослужащие выполнили упражнения «присед», «жим» и «становую тягу». На каждый элемент давалось по три попытки, затем из трёх результатов судьи выбирали лучший. В команде КФл рекордным стал результат в личном первенстве, равный 640 кг.

Второй вид соревнований – «классический жим». Здесь призовое место занял военнослужащий морской пехоты КФл Бигаев Таймураз, выполнив норматив на спортивный разряд кандидата в мастера спорта в личном зачёте.

В пункте дислокации подразделений морской пехоты КФл занятия по физической подготовке поставлены на высокий уровень. Под руководством начальника физической подготовки на территории воинской части оборудованы современные площадки с тренажёрами и беговыми дорожками, подготовлены полосы препятствий, создана большая учебно-материальная база. Морские пехотинцы на постоянной основе повышают свой уровень физической подготовки, а также навыки и умения в различных видах спортивных дисциплин.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Команды подводников «Океан» и «Айсберг» провели первую очную встречу на хоккейном турнире за Кубок командующего подводными силами ТОФ
Главком ВМФ России поздравил моряков-каспийцев с Днем Каспийской флотилии
На международном учении «Дружба-2020» в Пакистане военнослужащим ВС РФ предоставили возможность просмотра российских новостных телеканалов
Вертолёт Ка-27М морской авиации Черноморского флота в ходе учения выполнил поиск подлодки условного противника

Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ , Спорт , Соревнования
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false