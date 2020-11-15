15.11.2020 (05:21)

Морские пехотинцы Каспийской флотилии заняли призовые места в личном зачёте на чемпионате ВС РФ по пауэрлифтингу

Морские пехотинцы Каспийской флотилии (КФл) показали отличные результаты на чемпионате Вооружённых Сил по пауэрлифтингу (троеборье классическое), который состоялся в ноябре текущего года в Севастополе.

Спортсмены КФл приняли участие в двух видах пауэрлифтинга. В первом, «классическом троеборье», военнослужащие выполнили упражнения «присед», «жим» и «становую тягу». На каждый элемент давалось по три попытки, затем из трёх результатов судьи выбирали лучший. В команде КФл рекордным стал результат в личном первенстве, равный 640 кг.

Второй вид соревнований – «классический жим». Здесь призовое место занял военнослужащий морской пехоты КФл Бигаев Таймураз, выполнив норматив на спортивный разряд кандидата в мастера спорта в личном зачёте.

В пункте дислокации подразделений морской пехоты КФл занятия по физической подготовке поставлены на высокий уровень. Под руководством начальника физической подготовки на территории воинской части оборудованы современные площадки с тренажёрами и беговыми дорожками, подготовлены полосы препятствий, создана большая учебно-материальная база. Морские пехотинцы на постоянной основе повышают свой уровень физической подготовки, а также навыки и умения в различных видах спортивных дисциплин.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице