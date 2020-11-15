15.11.2020 (05:18)

Команды подводников «Океан» и «Айсберг» провели первую очную встречу на хоккейном турнире за Кубок командующего подводными силами ТОФ

На Камчатке в рамках хоккейного турнира на Кубок командующего подводными силами ТОФ состоялась первая встреча между командами моряков-подводников.

В этой игре принимали участие два давних соперника - команда «Айсберг» соединения подводных лодок и команда «Океан» подводных сил ТОФ. Игроки обеих команд хорошо знают друг друга и поэтому начали атаковать ворота соперника с первых минут встречи. Несмотря на атакующую игру обеих команд, больше преимущества было у команды «Океан», которая и победила.

В этом году на хоккейном турнире моряки-подводники играют сразу в четырех хоккейных командах - «Океан», «Айсберг», «Флагман» и «Океан-2». Команда «Океан» остается единственной командой подводников, которая в рамках отборочного тура не потерпела ни одного поражения и лидирует в своей подгруппе.

В настоящее время на хоккейном турнире на кубок командующего подводными силами ТОФ, который стартовал в начале месяца в Вилючинке, проведено уже более 20 встреч. Всего в рамках турнира будет сыграно более 50 матчей. Финал состоятся 6 декабря.

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