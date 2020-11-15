15.11.2020 (05:05)
Экипажи противолодочных Ил-38 и ИЛ-38Н морской авиации Тихоокеанского флота выполнили полеты в ночных условиях
На Камчатке летчики противолодочной эскадрильи авиаполка войск и сил на северо-востоке России отработали выполнение ночных полетов над морем в зоне ответственности Тихоокеанского флота.
В учебно-тренировочных полетах были задействованы экипажи самолетов Ил-38 и Ил-38Н. Экипажи противолодочных самолётов совершенствовали навыки взлета в темное время суток, а также технику пилотирования по приборам при ограниченной видимости и в различных погодных условиях.
Кроме того, противолодочники отрабатывали посадку самолета при низкой облачности, а также уход на второй круг и далее выполнение посадки самолета на укороченной дистанции взлетно-посадочной полосы.
Новости по теме:
Вертолёт Ка-27М морской авиации Черноморского флота в ходе учения выполнил поиск подлодки условного противника
Вертолёт морской авиации ТОФ впервые выполнил полёты с палубы новейшего корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»
С военнослужащими армейского корпуса ВВО на Сахалине прошла тренировка в ходе возникновения условной чрезвычайной ситуации
Метки: