15.11.2020 (05:05)

Экипажи противолодочных Ил-38 и ИЛ-38Н морской авиации Тихоокеанского флота выполнили полеты в ночных условиях

На Камчатке летчики противолодочной эскадрильи авиаполка войск и сил на северо-востоке России отработали выполнение ночных полетов над морем в зоне ответственности Тихоокеанского флота.

В учебно-тренировочных полетах были задействованы экипажи самолетов Ил-38 и Ил-38Н. Экипажи противолодочных самолётов совершенствовали навыки взлета в темное время суток, а также технику пилотирования по приборам при ограниченной видимости и в различных погодных условиях.

Кроме того, противолодочники отрабатывали посадку самолета при низкой облачности, а также уход на второй круг и далее выполнение посадки самолета на укороченной дистанции взлетно-посадочной полосы.

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