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15.11.2020 (06:00)

Два самолета Ан-124 «Руслан» ВТА России доставили на аэродром Еревана бронетехнику и личный состав подразделений 15-й миротворческой бригады

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Два самолета Ан-124 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России, вылетевших с аэродрома Ульяновск-Восточный, прибыли на аэродром в Ереване. Воздушные суда доставили десять бронетранспортеров БТР-82А, средства материально-технического обеспечения, а также около 30 военнослужащих подразделений миротворческого соединения.

После разгрузки, осмотра и подготовки техники прибывшие подразделения 15-й миротворческой бригады в составе воинских колонн совершат 300-километровый марш в район сосредоточения (г. Горис).

Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Основу российского контингента составят подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Координацию действий по выполнению миротворческих задач и мониторингу обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта осуществляет Национальный центр управлений обороной Российской Федерации в круглосуточном режиме.

Для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих организовано непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении. Установлены прямые каналы связи.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-транспортная авиация , Миротворческие операции , ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС) , Миротворец
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