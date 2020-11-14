14.11.2020 (22:30)

На международном учении «Дружба-2020» в Пакистане военнослужащим ВС РФ предоставили возможность просмотра российских новостных телеканалов

Командование сухопутных войск вооружённых сил Исламской Республики Пакистан предоставили возможность военнослужащим Минобороны России просмотра новостных российских телеканалов на совместном военном учении «Дружба-2020». Пакистанские коллеги обеспечили доступ ко всем центральным телеканалам с помощью современных телевизионных приемников.

Офицеров и личный состав разместили в специально подготовленных комнатах, оборудованных цифровыми телевизорами, кулерами с питьевой водой и кондиционерами.

На досуге военнослужащие также проводят спортивные состязания по баскетболу, волейболу, регби, футболу.

В совместном российско-пакистанском учении «Дружба-2020» принимают участие более 70 военнослужащих Южного военного округа (ЮВО). Мероприятие направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.

Целью совместного учения является укрепление и развитие военного сотрудничества между вооруженными силами Российской Федерации и Исламской Республики Пакистан. Оно продлится до 19 ноября с.г.

Справочно :

Совместное учение проводится на территории полигона сил специальных операций в н.п. Тарбела, а также на базе Национального антитеррористического центра в н.п.Пабби Исламской Республики Пакистан.

Совместное российско-пакистанское учение «Дружба» проводится с 2016 года, в котором от Вооруженных Сил РФ принимают участие военнослужащие горной мотострелковой бригады и роты спецназа ЮВО, дислоцированных в Карачаево-Черкесии и на Ставрополье.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице