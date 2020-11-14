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14.11.2020 (21:15)

Первые беженцы возвращаются в Степанакерт

14 ноября 2020 года около 250 жителей Степанакерта вернулись в свои дома.

Первые 9 автобусов с беженцами прибыли в Степанакерт после развертывания российского миротворческого контингента и выставления наблюдательных постов.
 
Российские военнослужащие обеспечили безопасное продвижение автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерт.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Миротворческие операции , Миротворец
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