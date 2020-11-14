14.11.2020 (20:50)
Обстановка на линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе стабилизируется
Соглашение о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта выполняется, боевые действия прекращены, – заявил командующий российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.
Он также сообщил, что 14 ноября 15-я мотострелковая миротворческая бригада ЦВО, переброшенная в зону конфликта, полностью завершает развертывание всех наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения.
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