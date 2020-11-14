Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.11.2020 (18:42)

Юнус-Бек Евкуров ознакомился с производством систем жизнеобеспечения, полетным и защитным снаряжением для летного и технического состава ВКС

В рамках рабочей поездки заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров посетил ЗАО «НПО «Динафорс», где ознакомился с производственными мощностями и материально-технической базой предприятия.

Юнус-Беку Евкурову были продемонстрированы системы жизнеобеспечения, а также полетное и защитное снаряжение для летного и технического состава ВКС. Среди них противоперегрузочный костюм ППК-3, повышающий предел переносимости, возникающих в полете перегрузок, пояс авиационный спасательный АСП-74В, предназначенный для поддержания пилота летательного аппарата на плаву после приводнения, а также морской спасательный комплект для различных типов летательных аппаратов.

Продемонстрированное защитное снаряжение является значительной составляющей обеспечения жизнедеятельности летного состава при действиях в экстремальных условиях.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Успешно завершены госиспытания первого МРК проекта 22800 «Одинцово», оснащенного комплексом «Панцирь-М»
Аэродром в Амурской области принял новобранцев воинских частей ВВО
Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95мс отработали плановые полеты с дозаправкой в воздухе
Еще четыре самолета Ил-76 ВКС России доставили в Армению подразделения 15-й миротворческой бригады для участия в миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта

Метки:
Гособоронзаказ , ОПК , Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false