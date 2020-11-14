14.11.2020 (18:42)

Юнус-Бек Евкуров ознакомился с производством систем жизнеобеспечения, полетным и защитным снаряжением для летного и технического состава ВКС

В рамках рабочей поездки заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров посетил ЗАО «НПО «Динафорс», где ознакомился с производственными мощностями и материально-технической базой предприятия.

Юнус-Беку Евкурову были продемонстрированы системы жизнеобеспечения, а также полетное и защитное снаряжение для летного и технического состава ВКС. Среди них противоперегрузочный костюм ППК-3, повышающий предел переносимости, возникающих в полете перегрузок, пояс авиационный спасательный АСП-74В, предназначенный для поддержания пилота летательного аппарата на плаву после приводнения, а также морской спасательный комплект для различных типов летательных аппаратов.

Продемонстрированное защитное снаряжение является значительной составляющей обеспечения жизнедеятельности летного состава при действиях в экстремальных условиях.

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