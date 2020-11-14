14.11.2020 (18:05)

В Германии во Всенародный День скорби почтили память советских войнов

14 ноября на советском мемориальном кладбище в г. Барут (Марк), земля Бранденбург, состоялась памятная церемония возложения венков и цветов, приуроченная к Всенародному дню скорби.

В мероприятии приняли участие сотрудники аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве России в ФРГ, сотрудники представительства Министерства обороны Российской Федерации (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в ФРГ. С немецкой стороны в церемонии принимали участие мэр города Барут (Марк) Петер Илк, военнослужащие бундесвера, представители местных органов власти, политических партий и духовенства.

На торжественном митинге с коротким приветственным словом выступил представитель руководства Народного Союза Германии по уходу за военными могилами г-н Брайтхаупт. Присутствовавшие почтили память советских воинов, павших в борьбе за освобождение Европы от нацизма.

Справочно :

На мемориальном кладбище в г. Барут (Марк) захоронены около 1280 солдат Красной армии, погибших при ликвидации «Хальбского котла» в рамках Берлинской наступательной операции. Уничтожение франкфуртско-губенской группировки вермахта стало важным шагом к окончательному разгрому противника на заключительном этапе войны.

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