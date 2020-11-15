15.11.2020 (00:05)

Главком ВМФ России поздравил моряков-каспийцев с Днем Каспийской флотилии

Главком ВМФ поздравил моряков-каспийцев с Днем Каспийской флотилии. Поздравительная телеграмма адмирала Николая Евменова направлена в адрес командования Каспийской флотилии и будет доведена до личного состава частей, соединений, кораблей и судов обеспечения.

«От имени Военного совета Военно-Морского Флота поздравляю вас с днем образования Краснознаменной Каспийской флотилии», – говорится в поздравлении главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. Он отметил, «что история создания одного из старейший объединений Военно-Морского Флота неразрывно связана с именем и великими деяниями во благо России Петра Первого. Именно по его настоянию в 1696 году Боярская Дума издала указ «Морским судам быть», а в ноябре 1722 года, чтобы удержать за собой все северное и часть западного побережья Каспия, создается военная флотилия с одновременным основанием военного порта в Астрахани».

«На протяжении уже почти трех столетий каспийцы являются надежным инструментом безопасности Каспийском море. Военные моряки от поколения к поколению передают традиции мужества и стойкости, флотской дружбы и братства», – добавил он.

Главком ВМФ особо отметил, что «подтверждением этому является высокий уровень профессионализма, продемонстрированный в холе проведения стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020», мастерства, морской и боевой выучки военных моряков, экипажей кораблей. Проявленные в ходе выполнения задач по обеспечению безопасности наших южных морских рубежей боеготовность и боеспособность личного состава флотилии, свидетельствуют о надежности защиты интересов страны в Каспийском регионе».

«В настоящее время в состав Каспийской флотилии входят новейшие корабли и суда, которые успешно решают поставленные задачи. В ближайшей перспективе продолжится процесс активного обновления состава Каспийской флотилии кораблями новых поколений, способных эффективно решать задачи в операционной ответственности флотилии. Продолжится интенсивное развитие комплексной системы базирования сил Каспийской флотилии, ее береговой инфраструктуры. На должном уровне будет поддерживаться планомерное оснащение современными образцами техники и вооружения морской пехоты флотилии. Моряки-каспийцы будут и далее участвовать в учениях различного масштаба, отрабатывая задачи на межвидовом и общефлотском уровне, действуя в составе отрядов и группировок боевых кораблей», – подчеркнул главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Особые слова благодарности Адмирал Николай Евменов выразил тем, кто сейчас выполняет боевые задачи вдали от дома. «Уверен, что вы и впредь будете с честью выполнять все поставленные задачи по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации, созидательного труда наших граждан», – сказал главком ВМФ.

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