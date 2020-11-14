14.11.2020 (17:29)

В органах военного управления, вузах и частях МТО отметили день памяти святого преподобного Иосифа Волоцкого

В центральных органах военного управления МТО ВС РФ, подчиненных вузах и воинских частях отметили день памяти небесного покровителя воинства МТО – день рождения святого преподобного Иосифа Волоцкого (1440 год).

В канун памятного дня, 13 ноября 2020 года, представители Омского автобронетанкового инженерного института подарили воспитанникам одного из детских домов Омска телевизор, который был вручен институту в качестве приза за первое место в смотре строевой песни войск Омского гарнизона. Также офицеры института рассказали детям о праведных деяниях святого преподобного Иосифа Волоцкого, что вызвало у детей неподдельный интерес.

Утром 14 ноября, в воинском храме святого благоверного князя Дмитрия Донского в присутствии начальника института полковника Сергея Приймака, начальников кафедр, отделов и служб, настоятелем храма иереем Сергием отслужен праздничный молебен.

После молебна, следуя духовным наставлениям Преподобного Иосифа Волоцкого и принципам системы материально-технического обеспечения – творить добрые дела и помогать нуждающимся, командованием института и участниками молебна начато обустройство воскресной школы для детей военнослужащих, работников института и жителей 14 военного городка. Открытие воскресной школы, спланировано на 19 января в день крещения Руси.

Тот факт, что и воинский храм святого благоверного князя Дмитрия Донского, и воскресная школа находятся на территории военно-исторического комплекса Омского автобронетанкового инженерного института, позволяет говорить о создании в институте духовно-просветительского центра, что несомненно положительным образом скажется на подготовке и воспитании всесторонне развитой, высоконравственной личности будущих офицеров, патриотов, защитников нашего Отечества.

Памятный день святого преподобного Иосифа Волоцкого насыщен информационными мероприятиями среди курсантов института, которые сегодня проводятся и в храме настоятелем иереем Сергием, и в подразделениях представителями кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин, а также участниками православного кружка, функционирующего в институте.

Справочно :

Преподобный Иосиф Волоцкий – святой Русской православной церкви, почитается в лике преподобных. Преподобный Иосиф был монахом и активным общественным деятелем, сторонником сильного централизованного Московского государства. Он один из вдохновителей учения о Русской церкви, как преемнице и носительнице древнего Вселенского благочестия. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл установил преподобного Иосифа Волоцкого – миротворца небесным покровителем специалистов материально-технического обеспечения. Сегодня образ Иосифа Волоцкого объединяет всех специалистов МТО.

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