Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.11.2020 (10:00)

Боевые машины тяжелой огнеметной системы ТОС-1А проходят модернизацию

В рамках серийного производства предприятия промышленности выполняют работы по модернизации боевых машин тяжелой огнеметной системы ТОС-1А. В них будет повышена защищенность от противотанковых средств поражения, увеличена дальность и точность стрельбы, а также площадь поражения цели одним боеприпасом.

За счет применения новых неуправляемых реактивных снарядов и современных прицельных и навигационных комплексов будет сокращена норма расходов боеприпасов и уменьшено время на подготовку и выполнение огневых задач.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Разведчики танковой армии ЗВО практикуются в запуске и управлении беспилотниками
Объединенная система РХБ защиты вооруженных сил стран СНГ – на страже интересов Содружества
Боевая техника общевойсковой армии ЗВО в Ленобласти подготовлена к эксплуатации в условиях низких температур
Торжественное собрание, посвященное Дню войск РХБ защиты, прошло в Екатеринбурге

Метки:
Сухопутные войска , Войска РХБ защиты , ВВТ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false