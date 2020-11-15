15.11.2020 (10:00)
Боевые машины тяжелой огнеметной системы ТОС-1А проходят модернизацию
В рамках серийного производства предприятия промышленности выполняют работы по модернизации боевых машин тяжелой огнеметной системы ТОС-1А. В них будет повышена защищенность от противотанковых средств поражения, увеличена дальность и точность стрельбы, а также площадь поражения цели одним боеприпасом.
За счет применения новых неуправляемых реактивных снарядов и современных прицельных и навигационных комплексов будет сокращена норма расходов боеприпасов и уменьшено время на подготовку и выполнение огневых задач.
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