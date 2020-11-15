15.11.2020 (08:00)
В интересах войск РХБ защиты разрабатывается многофункциональный робототехнический комплекс
В рамках выполнения государственного оборонного заказа предприятиями промышленности в интересах войск РХБ защиты разрабатывается многофункциональный робототехнический комплекс РХБ защиты МРК-РХБЗ, в состав которого войдут наземные роботизированные платформы и беспилотные летательные аппараты.
Комплекс будет предназначен для выполнения всего комплекса мероприятий по ведению РХБ разведки на местности и проведения мероприятий по ликвидации последствий применения ОМП в военное время, а также аварий на РХБ опасных объектах в мирное время.
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