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15.11.2020 (08:00)

В интересах войск РХБ защиты разрабатывается многофункциональный робототехнический комплекс

В рамках выполнения государственного оборонного заказа предприятиями промышленности в интересах войск РХБ защиты разрабатывается многофункциональный робототехнический комплекс РХБ защиты МРК-РХБЗ, в состав которого войдут наземные роботизированные платформы и беспилотные летательные аппараты.

Комплекс будет предназначен для выполнения всего комплекса мероприятий по ведению РХБ разведки на местности и проведения мероприятий по ликвидации последствий применения ОМП в военное время, а также аварий на РХБ опасных объектах в мирное время.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Войска РХБ защиты , ВВТ , ОПК
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