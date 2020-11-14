14.11.2020 (16:39)

Военнослужащие мобильного госпиталя ЦВО прибыли в Хакасию, совершив марш протяженностью почти 800 км



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие мобильного госпиталя ЦВО прибыли в Хакасию, совершив марш протяженностью почти 800 км

Личный состав мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений Центрального военного округа прибыл из Кемеровской области в город Черногорск Республики Хакасия, совершив марш протяженностью около 800 километров.

Мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест будет в кратчайшие сроки развернут в Черногорске, на базе реабилитационного центра им. Лебедя, где военные медики приступят к приему и оказанию медицинской помощи населению региона. Всего от Центрального военного округа задействовано около 200 военнослужащих, в том числе врачи и младшие медицинские специалисты.

В составе госпиталя отделения анестезиологии и реанимации, приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое, а также лаборатория ПЦР-диагностики для выявления возбудителя новой коронавирусной инфекции.

Госпиталь будет оснащен самым современным медицинским оборудованием, в том числе аппаратами искусственный вентиляции легких, рентгенографическими аппаратами, УЗИ, анализаторами крови и другим медицинским оснащением, необходимым для лечения самого широкого спектра патологий.

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