14.11.2020 (16:32)

Командующий ВДВ России поздравил коллектив РВВДКУ имени В.Ф. Маргелова со 102-й годовщиной со дня основания вуза

Сегодня в свою годовщину со дня образования отмечает Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище им. генерала армии В.Ф. Маргелова. (РВВДКУ), которое ведет свою историю с 1918 года, когда были образованы одни из первых в истории курсов подготовки командиров Красной Армии.

Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, губернатор Рязанской области Николай Любимов, командование РВВДКУ, представители духовенства, ветераны и курсанты прославленного училища обратились со словами поздравления к личному составу училища, которое по праву является «кузницей командирских кадров» для ВДВ, спецназа и других ведомств.

В торжественной обстановке семеро военнослужащих были награждены государственными, ведомственными наградами и наручными часами с символикой войск лично командующим Воздушно-десантными войсками.

Со словами напутствия курсантам и профессорско-преподавательскому составу обратился командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков, - «На протяжении девяти десятилетий десантные традиции, сформированные в сражениях Великой отечественной войны, окрепшие в горах Афганистана и на Северном Кавказе, живут в Воздушно-десантных войсках во многом благодаря гвардейскому училищу, которое более столетия воплощает в своих выпускниках лучшие традиции русского офицера, обладающего твердой волей и мужественным характером, беззаветно преданного своему Отечеству и народу».

«Вы всегда там, где требуется высокий профессионализм, верность Военной присяге и готовность к защите своей Родины в любых, порой экстремальных условиях» - подчеркнул в своем выступлении генерал-полковник Андрей Сердюков.

На сегодняшний день училище осуществляет подготовку курсантов по программам высшего, среднего, дополнительного профессионального образования в интересах видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

Наряду с подготовкой курсантов для Вооруженных Сил Российской Федерации в училище на специальном факультете осуществляется подготовка иностранных военнослужащих. Сегодня в нашем училище обучаются курсанты из более чем 25 стран. В их числе курсанты из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и дальнего зарубежья.

В 2020 году из стен училища выпустилось 460 лейтенантов,14 из которых девушки, шесть лейтенантов закончили учебное заведение с золотой медалью, а 97 выпускников с дипломом с отличием. Кроме того, лейтенантские погоны были вручены 58 офицерам иностранных государств ближнего и дальнего зарубежья, успешно закончивших специальный факультет. Среди выпускников 14 мастеров спорта, 237 кандидатов в мастера спорта, остальные имеют разряды по различным видам спорта.

Им на смену, пройдя конкурсный отбор, ряды курсантов-первокурсников пополнили более 400 курсантов высшего и почти 200 человек для обучения по программе средне профессионального образования.

В этих стенах воспитано не одно поколение талантливых командиров, прославленных военачальников и государственных деятелей. За годы своего существования училище выпустило более 50 тысяч командиров, которые своей ратной службой внесли неоценимый вклад в историю Красной армии, Советского Союза и историю боевой славы Российской Федерации. Среди его выпускников 53 Героя Советского Союза и 82 Героя Российской Федерации.

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