14.11.2020 (15:31)

На торжественной церемонии в ЦДРА назвали имена лауреатов VI Всероссийского конкурса «Суровая нитка»

В Центральном доме Российской Армии имени М.В.Фрунзе прошла торжественная церемония награждения победителей VI Всероссийского конкурса военной вышивки «Суровая нитка». В фойе главного зала ЦДРА в этот день разместилась экспозиция творческих работ победителей и призеров завершившегося конкурса.

Нынешний конкурс, цель которого развитие культурно-досуговой работы, пропаганда лучших армейских и флотских традиций, возрождение и сохранение традиций вышивки на военную тематику, посвящен объявленному в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Году памяти и славы. На конкурс были представлены 140 работ из 29 регионов страны.

Согласно итогам, первое место в возрастной категории до 14 лет присуждено Владиславу Вершинину из Петрозаводского президентского кадетского училища за работу «Время первых» и представительнице Пансиона воспитанниц Минобороны России, создавшей работу «Поэма «Города-герои» (отрывок). Город-герой Москва». Обладателем Гран-при с работой «Вечная Память» стала юная жительница Севастополя Мария Чупрышева.

В возрастной категории от 14 до 18 лет первое место занял Ярослав Романчук из Тульского суворовского военного училища, его работа «Дети войны».

В категории от 18 лет успех сопутствовал Ирине Кравец и Екатерине Сухомлиновой, представляющих Владивостокское президентское кадетское училище, создавших «Панно «Платок Памяти». И Людмиле Никитиной из подмосковного Ногинска, она – автор живописного полотна «Триумф победившей Родины». А Гран-при в родной Новосибирск увезут Ольга Поддубная, Анна Поддубная и Вероника Алексеева. Их работа – «Панно «Всем миром, всем народом, всей землёй поклонимся за тот великий бой».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице