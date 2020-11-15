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15.11.2020 (11:00)

В воинских частях армейского корпуса Черноморского флота завершился перевод техники на зимний режим эксплуатации

В воинских частях армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) завершилась работа по переводу военной техники на зимний режим эксплуатации. Более 5 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники и порядка 500 объектов материально-технической базы обслужено и подготовлено к работе в зимних условиях эксплуатации.

В рамках мероприятий по переводу прошёл сбор и показные занятия с личным составом, привлекаемым к обслуживанию техники. Военнослужащим довели алгоритм расчёта горючего и смазочных материалов, а также других материальных средств для качественного выполнения поставленных задач.

Техники проверили работоспособность всех систем, узлов, агрегатов и оборудования, провели осмотр топливных систем и двигателей, заменили масла и специальные жидкости.

Проверку также прошли точные приборы и всё электрооборудование. Для этих целей специалисты метрологического подразделения в течение подготовительного периода тестировали и поверяли технические средства.

Мероприятия по переводу техники проводятся для обеспечения работы всех механизмов в условиях низких температур и сложных метеорологических условий.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
МТО , ВВТ , Черноморский флот , Южный военный округ
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