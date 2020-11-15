Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.11.2020 (10:00)

На Черноморском флоте прошло учение по организации экстренного приготовления кораблей к бою и походу

На кораблях Черноморского флота (ЧФ) с местом базирования в Севастополе проведено учение по заступлению кораблей на боевое дежурство. Были отработаны действия личного состава боевых постов и командных пунктов кораблей при объявлении боевой тревоги, приготовлении к выходу из пункта базирования и подготовке вооружения для отражения средств воздушного нападения условного противника.

Личный состав выполнил практические действия по экстренному приготовлению корабля к бою и походу, провёл проворачивание механизмов артиллерийских и ракетных комплексов и отработал порядок действий при выходе из пункта базирования.

Приготовление кораблей к заступлению в боевое дежурство проверялась офицерами штаба флота.

В учении были задействованы экипажи фрегатов «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», малых ракетных кораблей «Орехово-Зуево» и «Вышний Волочек», а также экипажи тральщиков и малых противолодочных кораблей.
Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Со связистами дальней авиации провели тренировку по радиосвязи
Главком ВМФ России поздравил моряков-каспийцев с Днем Каспийской флотилии
На международном учении «Дружба-2020» в Пакистане военнослужащим ВС РФ предоставили возможность просмотра российских новостных телеканалов
Фрегат «Адмирал Касатонов» прибыл в Североморск

Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Корабли , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false