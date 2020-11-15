15.11.2020 (10:00)

На Черноморском флоте прошло учение по организации экстренного приготовления кораблей к бою и походу

На кораблях Черноморского флота (ЧФ) с местом базирования в Севастополе проведено учение по заступлению кораблей на боевое дежурство. Были отработаны действия личного состава боевых постов и командных пунктов кораблей при объявлении боевой тревоги, приготовлении к выходу из пункта базирования и подготовке вооружения для отражения средств воздушного нападения условного противника.

Личный состав выполнил практические действия по экстренному приготовлению корабля к бою и походу, провёл проворачивание механизмов артиллерийских и ракетных комплексов и отработал порядок действий при выходе из пункта базирования.

Приготовление кораблей к заступлению в боевое дежурство проверялась офицерами штаба флота.

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В учении были задействованы экипажи фрегатов «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», малых ракетных кораблей «Орехово-Зуево» и «Вышний Волочек», а также экипажи тральщиков и малых противолодочных кораблей.