15.11.2020 (10:00)
На Черноморском флоте прошло учение по организации экстренного приготовления кораблей к бою и походу
На кораблях Черноморского флота (ЧФ) с местом базирования в Севастополе проведено учение по заступлению кораблей на боевое дежурство. Были отработаны действия личного состава боевых постов и командных пунктов кораблей при объявлении боевой тревоги, приготовлении к выходу из пункта базирования и подготовке вооружения для отражения средств воздушного нападения условного противника.
Личный состав выполнил практические действия по экстренному приготовлению корабля к бою и походу, провёл проворачивание механизмов артиллерийских и ракетных комплексов и отработал порядок действий при выходе из пункта базирования.
Приготовление кораблей к заступлению в боевое дежурство проверялась офицерами штаба флота.В учении были задействованы экипажи фрегатов «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», малых ракетных кораблей «Орехово-Зуево» и «Вышний Волочек», а также экипажи тральщиков и малых противолодочных кораблей.
Новости по теме:
На международном учении «Дружба-2020» в Пакистане военнослужащим ВС РФ предоставили возможность просмотра российских новостных телеканалов
Метки: