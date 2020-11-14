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14.11.2020 (14:50)

В Серпуховском филиале Военной академии РВСН пройдут тактические учения с выводом ПГРК «Тополь»

Курсанты выпускных курсов Серпуховского филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого в ноябре примут участие в тактических учения с выводом на полевые позиции подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь».

В ходе учения курсанты приобретут практические навыки в управлении подразделениями при выполнении ими различных задач и отработают навыки самостоятельной работы на технике и вооружении. В составе боевых расчетов ПГРК «Тополь» выпускники на практике выполнят учебно-боевые задачи на полевых позициях.

Впервые в ходе учений с курсантами для разведки маршрутов боевого патрулирования и обнаружения диверсионных групп, ведения инженерной и химической разведки будут применяться беспилотные летательные аппараты, входящие в состав боевой противодиверсионной машины «Тайфун-М».

На учениях курсанты отработают вопросы организации охраны колонны на маршруте движения подразделениями комендантской службы, развертывания учебных агрегатов на полевой позиции.
Особое внимание в ходе учения уделяется вопросам противодействия условным диверсионно-разведывательным группам и выполнения задач в сложной обстановке.

Кроме того, на учениях предусмотрено преодоление колонной участков условно зараженной местности с последующей специальной обработкой техники, включая пусковые установки «Тополь».
Сводные подразделения РХБ защиты проведут оцепление зоны условного радиоактивного заражения, обеззараживание местности и дорог.

Расчеты ПГРК «Тополь» отработают множество задач и вводных, в том числе технических.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Военная академия , Тополь , Учения , Военное образование
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