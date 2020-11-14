14.11.2020 (14:13)

Успешно завершены госиспытания первого МРК проекта 22800 «Одинцово», оснащенного комплексом «Панцирь-М»

Государственные испытания малого ракетного корабля проекта 22800 «Одинцово» успешно завершены. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

«Малый ракетный корабль «Одинцово» – это первый надводный корабль, оснащенный зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М». Испытания морского варианта комплекса завершены. Все заложенные при проектировании корабля характеристики подтверждены в ходе ходовых и государственных испытаний МРК «Одинцово. В конце ноября будет проведена церемония приема МРК «Одинцово» в состав ВМФ и на нем будет поднят Андреевский флаг», – сказал Николай Евменов по итогам рабочего совещания в Адмиралтействе, где рассматривались вопросы строительства надводных кораблей новых поколений.

По его словам, в Санкт-Петербурге, на судостроительном заводе ОАО «Пелла», сегодня состоялось подписание приемного акта, свидетельствующего о завершении государственных испытаний корабля. «После утверждения приемного акта мною экипаж корабля и судостроительный завод «Пелла» приступит к подготовке корабля к подъему на нем Андреевского флага и приему в состав Военно-Морского Флота. Планируется, что МРК «Одинцово» будет принят в состав ВМФ в последней декаде ноября текущего года», – отметил главком ВМФ.

Экипаж корабля прошел комплексную подготовку в объединенном учебном центре ВМФ России в Санкт-Петербурге и готов к эксплуатации новой техники и вооружения. Упор в подготовке экипажа был сделан на освоение новых бортовых систем вооружения. Для этого была разработана специальная программа подготовки.

Справочно :

Малый ракетный корабль проекта 22800 оснащен высокоточным оружием (комплекс «Калибр»), зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением, переносными зенитно-ракетными комплексами. МРК проекта 22800 предназначен для выполнения задач в морской зоне в составе отрядов и группировок боевых кораблей, а также одиночно.

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