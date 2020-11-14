Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.11.2020 (13:23)

Новый серийный патрульный катер «Раптор» принят в состав ВМФ России

17-й по счету новейший патрульный катер проекта 03160 «Раптор» сегодня принят в состав ВМФ России приказом главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова. Церемония подъема Андреевского флага на катере состоялась на судостроительном заводе «Пелла» в Санкт-Петербурге. 

«Патрульные катера «Раптор» подтвердили свою эффективность в ходе их планового использования на флотах. Их маневренность и скорость хода подняли на новый уровень качественный уровень оснащенность катерной составляющей надводных сил», - отметил Главком ВМФ Адмирал Николай Евменов.

Патрульные  катера проекта 03160 типа «Раптор» серийно строятся  на заводе «Пелла»  по заказу Военно-Морского Флота для несения патрульной службы в акваториях  назначенных морских районов. Катера «РАПТОР» отличаются высокими характеристиками управляемости и  маневренности,  также   эффективным для своего класса вооружением для выполнения поставленных задач.  Катер проекта 03160 предназначен для выполнения в светлое и темное время суток следующих задач:

  • доставка группы военнослужащих (морских пехоинцев) не менее 20 человек с обеспечением максимально возможной оперативности  при погрузке группы на борт и высадки в назначенном месте
  • несение патрульной службы в назначенных районах морских акваторий
  • перехват и задержание малых целей
  • участие в поисково-спасательных операциях  в районах несения дежурства

Район плавания  катера проекта 03160 «Раптор»  – прибрежная зона морей, проливы, устья рек в свободный ото льда навигационный период в светлое и тёмное время суток с удалением  от пункта базирования – 100 миль.

Экипаж 3 человека. Катер развивает скорость до 50 узлов.

Броневая защита - бронепанели класса «Бр4» по пулестойкости. Иллюминаторы с пулестойким стеклом. Вооружение - дистанционно управляемый комплекс с гиростабилизированным оптико-электронным модулем (ГОЭМ),   2 пулемета 6П41 «Печенег» калибра 7,62 мм на вертлюжных установках.   

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
БПК Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» прошёл Па-де-Кале
Вертолёт морской авиации ТОФ впервые выполнил полёты с палубы новейшего корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»
В Санкт-Петербурге встретили научно-экспедиционное судно «Академик Фёдоров» после арктической экспедиции
В армейском корпусе Балтийского флота началась подготовка команд к Армейским международным играм–2021

Метки:
Военно-Морской Флот , Корабли
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false