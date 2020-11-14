14.11.2020 (13:23)

Новый серийный патрульный катер «Раптор» принят в состав ВМФ России

17-й по счету новейший патрульный катер проекта 03160 «Раптор» сегодня принят в состав ВМФ России приказом главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова. Церемония подъема Андреевского флага на катере состоялась на судостроительном заводе «Пелла» в Санкт-Петербурге.

«Патрульные катера «Раптор» подтвердили свою эффективность в ходе их планового использования на флотах. Их маневренность и скорость хода подняли на новый уровень качественный уровень оснащенность катерной составляющей надводных сил», - отметил Главком ВМФ Адмирал Николай Евменов.

Патрульные катера проекта 03160 типа «Раптор» серийно строятся на заводе «Пелла» по заказу Военно-Морского Флота для несения патрульной службы в акваториях назначенных морских районов. Катера «РАПТОР» отличаются высокими характеристиками управляемости и маневренности, также эффективным для своего класса вооружением для выполнения поставленных задач. Катер проекта 03160 предназначен для выполнения в светлое и темное время суток следующих задач:

доставка группы военнослужащих (морских пехоинцев) не менее 20 человек с обеспечением максимально возможной оперативности при погрузке группы на борт и высадки в назначенном месте

несение патрульной службы в назначенных районах морских акваторий

перехват и задержание малых целей

участие в поисково-спасательных операциях в районах несения дежурства

Район плавания катера проекта 03160 «Раптор» – прибрежная зона морей, проливы, устья рек в свободный ото льда навигационный период в светлое и тёмное время суток с удалением от пункта базирования – 100 миль.

Экипаж 3 человека. Катер развивает скорость до 50 узлов.

Броневая защита - бронепанели класса «Бр4» по пулестойкости. Иллюминаторы с пулестойким стеклом. Вооружение - дистанционно управляемый комплекс с гиростабилизированным оптико-электронным модулем (ГОЭМ), 2 пулемета 6П41 «Печенег» калибра 7,62 мм на вертлюжных установках.

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