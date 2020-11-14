14.11.2020 (13:05)

К 200-летнему юбилею Военной академии РВСН имени Петра Великого выпущена почтовая карточка с оригинальной маркой

К 200-летнему юбилею Военной академии РВСН имени Петра Великого выпущена почтовая карточка с оригинальной маркой. Почтовая карточка будет распространяться через почтовые отделения страны, в том числе в местах дислокации ракетных дивизий (от Тверской до Иркутской областей).

Кроме того, дополнительно к выпуску будут изготовлены штемпели специального гашения для Москвы, Санкт-Петербурга и Балашихи Московской области.

Серия почтовых карточек «История Вооруженных Сил России» выходит с 2018 года. Карточка, посвящённая 200-летию Военной академии РВСН, станет 26 выпуском в этой серии. На оригинальной марке представлены образы воинов разных эпох; на основной иллюстрации - эмблема Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

Благодаря относительно невысокому тиражу – 10.000 экземпляров – в среде филателистов почтовая карточка с оригинальной маркой пользуется повышенным интересом. Марки по данной тематике считаются одними из самых редких в филателии, так как основное количество почтовых марок, посвящённых Ракетным войскам, вышло только в последние несколько десятилетий. К 50-летию РВСН выпускалась серия почтовых марок и юбилейных монет, посвящённых развитию отечественного ракетостроения: от первых ракет Р-2, до самых современных, находящихся на боевом дежурстве.

Кроме того, для привлечения внимания нумизматов малым тиражом выходили монеты с изображением подвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс».

В преддверии юбилейных дат РВСН в Подмосковной Власихе проходили слёты филателистов, нумизматов и фалеристов. Коллекционеры из разных гарнизонов РВСН представляли свои собрания монет, знаков отличия и почтовых марок по тематике Ракетных войск.

Почтовая карточка с оригинальной маркой к 200-летию Военной академии получит широкое распространение в почтовых отделениях страны в преддверии профессионального праздника стратегических ракетчиков – Дня РВСН.

Сегодня Военная академия РВСН, которая в декабре этого года отметит свое 200-летие, готовит офицерские кадры командного и инженерного профилей, способных работать на сложной, современной технике. В академии оборудована научно-исследовательская лаборатория, оснащённая перспективными учебно-тренировочными системами и симуляторами, различными интерактивными сервисами и мультимедийными программами на современной компьютерной технике.

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