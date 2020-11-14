14.11.2020 (12:51)

БПК Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» прошёл Па-де-Кале

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» прошёл самую узкую часть пролива Ла-Манш, Па-де-Кале, по пути в Северное море.

Ранее корабль провёл пополнение запасов топлива от среднего морского танкера «Академик Пашин» во время стоянки в международных водах залива Сены. Заправка корабля была выполнена со строгим соблюдением мер экологической безопасности при передаче топлива.

Перед проходом проливной зоны на большом противолодочном корабле была проведена тренировка личного состава ходовой вахты и расчёта главный командный пункт – боевой информационный центр – штурман по безопасности плавания в узкости при интенсивном судоходстве и неблагоприятных гидрометеорологических условиях.

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» в сопровождении среднего морского танкера «Академик Пашин» и спасательного буксирного судна «Алтай» неделю назад вышел из Средиземного моря и действовал в Бискайском заливе. По маршруту перехода в Атлантике моряки успешно преодолели серьёзный шторм.

Дальний поход БПК «Вице-адмирал Кулаков» проходит под флагом начальника штаба соединения противолодочных кораблей Северного флота капитана 1 ранга Станислава Варика.

Корабль вышел в поход из главной базы Северного флота – Североморска четыре с половиной месяца назад. За это время он прошёл более 25 тысяч морских миль и совершил деловые заходы в Алжир, Грецию, на Кипр и в Сирию. Также БПК принимал участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте, в отдельных эпизодах учения ВМФ России «Океанский щит».

В течение трёх месяцев корабль действовал в Средиземном море, где провёл ряд учений по поиску подводных лодок самостоятельно и во взаимодействии с кораблями и морской авиацией ВМФ России.

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