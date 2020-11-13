13.11.2020 (17:30)

Начальник войск РХБ защиты вручил государственные награды наиболее отличившимся офицерам

Сегодня по случаю празднования Дня войск РХБ защиты в 27-м Научном центре Министерства обороны начальник войск генерал-лейтенант Игорь Кириллов вручил государственные награды отличившимся офицерам.

Торжественное мероприятие началось с митинга, на котором начальник войск РХБ защиты ВС РФ поздравил военнослужащих с праздником.

«Сегодня в составе войск имеются воинские части и подразделения, способные выполнить весь комплекс мероприятий радиационной, химической и биологической защиты. Личный состав успешно решает ответственные задачи не только по обеспечению радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации, и их защиты от всех видов оружия массового поражения, но и участвует в мероприятиях по обеспечению безопасности населения страны от угроз природного и техногенного характера», – отметил в своем обращении генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Участники торжественного мероприятия возложили гирлянду и цветы к монументу, посвященному подвигу военнослужащих войск РХБ защиты.

За мужество, отвагу, самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, а также заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные показатели служебной деятельности ряду офицерам были вручены высокие государственные награды, в том числе Орден Мужества, Орден Александра Невского, Ордена «За военные заслуги», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль «Суворова».

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