13.11.2020 (17:30)
Начальник войск РХБ защиты вручил государственные награды наиболее отличившимся офицерам
Сегодня по случаю празднования Дня войск РХБ защиты в 27-м Научном центре Министерства обороны начальник войск генерал-лейтенант Игорь Кириллов вручил государственные награды отличившимся офицерам.
Торжественное мероприятие началось с митинга, на котором начальник войск РХБ защиты ВС РФ поздравил военнослужащих с праздником.
«Сегодня в составе войск имеются воинские части и подразделения, способные выполнить весь комплекс мероприятий радиационной, химической и биологической защиты. Личный состав успешно решает ответственные задачи не только по обеспечению радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации, и их защиты от всех видов оружия массового поражения, но и участвует в мероприятиях по обеспечению безопасности населения страны от угроз природного и техногенного характера», – отметил в своем обращении генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Участники торжественного мероприятия возложили гирлянду и цветы к монументу, посвященному подвигу военнослужащих войск РХБ защиты.
За мужество, отвагу, самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, а также заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные показатели служебной деятельности ряду офицерам были вручены высокие государственные награды, в том числе Орден Мужества, Орден Александра Невского, Ордена «За военные заслуги», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль «Суворова».