14.11.2020 (12:00)

Военнослужащие ЗВО отработали наведение вертолетов на условные наземные и воздушные цели в ходе учений в Ленинградской и Псковской областях

В Ленинградской и Псковской областях дежурные смены пунктов наведения авиации Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа отработали учебные задачи по наведению вертолетов на условные наземные и воздушные цели.

По целеуказаниям с командных пунктов радиотехнических войск, пунктов наведения авиации, ударные вертолеты Ка-52 и Ми-35 бригады армейской авиации были наведены по контрольным целям-нарушителям, в качестве которых выступили многоцелевые Ми-8.

Кроме того, авиационные наводчики выполнили нормативы по наведению армейской авиации для нанесения ударов по скрытым наземным целям.

В тренировке было задействовано свыше 15 единиц авиационной и специальной техники.

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