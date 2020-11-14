14.11.2020 (11:51)

Юнармия объявила о начале Всероссийского медиаконкурса «Мир в моих руках»

Юнармия дала старт Всероссийскому медиаконкурсу «Мир в моих руках». Свои силы в творческом состязании смогут попробовать как опытные, так и начинающие юные корреспонденты. Срок подачи работ – до 20 декабря 2020 года.

«Школа юнкоров – один из самых популярных и востребованных проектов движения. Его основная задача – реализовать потенциал ребят. Мы хотим дать подросткам возможность почувствовать себя профессиональными корреспондентами, ведущими, операторами. В случае, если они решат сделать этот дело всей своей жизни, Юнармия обеспечит их бесценными навыками. Совсем скоро филиалы школы заработают во многих городах России. Мы всегда придерживаемся принципа; есть спрос – будет предложение. Всероссийский медиаконкурс как раз поможет найти талантливых и заинтересованных в развитии этого направления ребят», – рассказал директор департамента военно-патриотического воспитания ВВПОД «Юнармия» Антон Кузнецов.

От конкурсантов жюри ждет видеоролики продолжительностью 4-7 минут. Главное условие, подчеркивают организаторы, работа должна состоять из двух частей. В первой юные корреспонденты описывают актуальную, на их взгляд, проблему, во второй – предлагают способы ее решения, а точнее, варианты, которые сами смогут реализовать.

При выборе финалистов жюри будет руководствоваться содержанием, оригинальностью подачи, технической реализацией, актуальностью темы. Победителей определят в нескольких номинациях.

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