14.11.2020 (11:29)

Расчеты БЛА «Форпост» Балтийского флота отработали задачи по поиску условно бедствующих судов

С подразделением беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Форпост» Балтийского флота в Калининградской области проведена тренировка по ведению мониторинга и поиску «терпящего бедствие» судна.

На этапе учебных мероприятий расчеты БЛА отработали проверку общей системы электропитания, нанесение на карту плана полета, а также вывод беспилотников с одного из аэродромов Калининградской области в назначенный район для ведения мониторинга.

Находясь на высоте до нескольких тысяч метров, БЛА по цифровым каналам связи передавали на командный пункт информацию о мониторинге надводной обстановки.

В ходе выполнения учебных задач расчеты БЛА провели тренировку по поиску маломерного суда, условно потерявшего ход относительно воды и подающего сигнал бедствия. В качестве «терпящего бедствие» судна была задействована быстроходная лодка. Несмотря на малые размеры, искомая цель была своевременно обнаружена операторами «Форпоста», а её координаты переданы на командный пункт для проведения операции по оказанию помощи.

Комплекс с БЛА средней дальности «Форпост» предназначен для ведения воздушной разведки объектов противника в интересах формирований видов и родов войск ВС РФ, выдачи данных для целеуказания ударным (огневым) средствам. Полезная нагрузка включат сменные модули нагрузки с тепловизионной камерой, цветной видеокамерой на гиростабилизированной поворотной платформе, фотокамерой, аппаратурой ретрансляции. Способ старта — с взлетно-посадочной полосы.

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