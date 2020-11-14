14.11.2020 (11:25)

В Ленинградской армии ВВС и ПВО прошли учебно-методические занятия со специалистами станций спутниковой связи

В соединениях и воинских частях Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа прошли учебно-методические занятия со специалистами станций спутниковой связи.

В рамках занятий военнослужащие отработали более десяти нормативов по развертыванию и эксплуатации полевых подвижных пунктов управления и полевых узлов связи.

В пунктах постоянной дислокации связисты на мобильных станциях спутниковой связи Р-440-О «Кристалл», а также переносных станциях Р-448М «Аурига» выполнили ряд практических задач,включавших выбор оптимального места для постановки ретранслятора, работу станции в помехозащищенном режиме, а также работу по телеграфным каналам формализованной служебной связи.

Учебно-методический сбор направлен на повышение уровня профессиональной подготовки, теоретических знаний и практических навыков по эксплуатации современной аппаратуры спутниковой радиосвязи.

Мобильные автоматизированные станции спутниковой связи «Кристал» и «Аурига» предназначены для организации сетей спутниковой радиосвязи в интересах частей и подразделений, действующих в отрыве от основных сил через ретранслятор связи космического аппарата. Они позволяют осуществлять передачу цифровых и текстовых сообщений, вести переговоры абонентов, находящихся в любой точке планеты. Работа станций обеспечивает формализованную служебную связь и режим закрытой телефонной связи.

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